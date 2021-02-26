شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3900 ويجري محاولات لكسره، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة خلال الجلسات القادمة، لنرجّح استمرار الانخفاض والتوجه نحو 1.3775 كهدف رئيسي تالي.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مسيطراً على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بتأكيد كسر المناطق الحالية سيقود السعر لبدء موجة صاعدة جديدة تبدأ أهدافها الرئيسية عند 1.4120.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3840 والمقاومة 1.3970

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط