شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد بقوة من أدنى مستوى فى 7 أسابيع بفضل عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل الهبوط الحاد فى أسواق الأسهم العالمية ، بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.7 % إلى مستوى 90.77 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.17 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.13 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% ، مقلصا خسائر بأكثر من 0.5 % ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 89.68 نقطة.

انخفضت أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع بقيادة السوق الأمريكي فى وول ستريت ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة وتسارع عمليات البيع المفتوحة ، بعد القفزة الكبيرة فى عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 10% ، مواصلا صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

وقفز هذا العائد خلال الشهر الجاري بأكثر من 45% ،بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

واستمر العائد فى الصعود ، بالرغم من محاولات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي ،بث الطمأنينة فى أسواق المال العالمية حيال مستويات التضخم الأمريكية.

أكد جيروم بأول على أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية"فائقة السهولة" حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلل من خطر التضخم قائلا إنه يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

الارتفاع الواسع فى عائدات السندات المعدلة حسب التضخم ،يعزز من احتمالات قيام البنوك المركزية بتقليص سياساتها النقدية التحفيزية ،بالرغم من الاقتصادي العالمي لم يتعافي بشكل كامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.