شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى فى أسبوع ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعد الصعود الواسع فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 2.5% إلى مستوي 26.74$ ، من مستوي الافتتاح عند 27.43$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 27.58$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.9% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل هبوط معظم المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،انخفضت أسعار الفضة قرابة 2% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب على الأصول غير المدرة للعائد.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.6% ، ضمن الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس عند 89.68 نقطة ، عاكسا الانتعاش القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،ونشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بعد الخسائر الفادحة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، فى ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 10% ، مواصلا صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

وقفز هذا العائد خلال الشهر الجاري بأكثر من 45% ،بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

واستمر العائد فى الصعود ، بالرغم من محاولات رئيس البنك الفيدرالي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي ،بث الطمأنينة فى أسواق المال العالمية حيال مستويات التضخم الأمريكية.

أكد جيروم بأول على أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية"فائقة السهولة" حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلل من خطر التضخم قائلا إنه يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

الارتفاع الواسع فى عائدات السندات المعدلة حسب التضخم ،يعزز من احتمالات قيام البنوك المركزية بتقليص سياساتها النقدية التحفيزية ،بالرغم من الاقتصادي العالمي لم يتعافي بشكل كامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.