شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل التوترات حول السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، بفعل التوترات حول سوق السندات فى الولايات المتحدة ، وارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى عام.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش ،وسجل مبكرا مستوي 404.6 نقطة الأدنى منذ 2 شباط/فبراير الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ،بسبب الهبوط الواسع للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليعق خسائره للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ، بسبب هبوط معظم أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة بأكثر من 0.3% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.75% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 32,009.6 نقطة.

وانخفضت أيضا العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 2.5% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 27 كانون الثاني/يناير الماضي ، بفعل تسارع عمليات البيع المفتوحة بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 10% ، مواصلا صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

وقال خبراء إن عوائد السندات المرتفعة فى الولايات المتحدة ،قد تدفع المستثمرين إلى الخروج من الأسهم إلى السندات ،وهو ما قد حدث بالفعل وانخفضت الأسهم الأمريكية على نطاق واسع يوم الخميس.

فى أوروبا انخفض مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،فى فرنسا تراجع مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.3% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%.