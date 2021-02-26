شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 8 أشهر بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثمانية أشهر ،بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.9% إلى 1,755.41$ الأدنى منذ 26 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,771.32$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,775.81$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا قرابة 2% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وبأكبر خسارة يومية منذ 4 شباط/فبراير الجاري ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب منخفضة بأكثر من 1.5% ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب على المعدن الثمين.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.4% ، ضمن الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق بالأمس عند 89.68 نقطة ، عاكسا الانتعاش القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،ونشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،بعد الخسائر الفادحة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، فى ظل الارتفاع الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس بأكثر من 10% ، مواصلا صعوده القوي لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عام عند 1.563%.

وقفز هذا العائد خلال الشهر الجاري بأكثر من 45% ،بفعل ارتفاع توقعات التضخم فى الولايات المتحدة لأعلى مستوى فى ست سنوات ، خاصة بعد صعود أسعار النفط لأعلى مستوى فى 13 شهرا ، بجانب ضخ المزيد من الإنفاق المالي والنقدي فى البلاد ، مع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة أكثر صلابة فى طريق التعافي من أزمة فيروس كورونا بعد توسيع حملات التطعيم ضد الفيروس فى معظم أنحاء العالم.

واستمر العائد فى الصعود ، بالرغم من محاولات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خلال شهادته النصف سنوية أمام الكونغرس الأمريكي ،بث الطمأنينة فى أسواق المال العالمية حيال مستويات التضخم الأمريكية.

أكد جيروم بأول على أن البنك المركزي لن يعدل سياسته الحالية"فائقة السهولة" حتى يتحسن الاقتصاد بشكل واضح ،وقلل من خطر التضخم قائلا إنه يمكن أن يستغرق ثلاث سنوات للوصول إلى المستهدف ،لكن إذا استمرت الأسعار فى الارتفاع بطريقة مستمرة ومقلقة فإن البنك المركزي لديه أدوات لمكافحة ذلك.

الارتفاع الواسع فى عائدات السندات المعدلة حسب التضخم ،يعزز من احتمالات قيام البنوك المركزية بتقليص سياساتها النقدية التحفيزية ،بالرغم من الاقتصادي العالمي لم يتعافي بشكل كامل من الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 6.12 طن متري، فى خامس انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,100.24 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 13 أيار/مايو 2020.