شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري لطائرة بوينج 777 في موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)

قامت طائرة «بوينج 777» تابعة لشركة الطيران الروسية بهبوط اضطراري الجمعة في موسكو؛ بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة. وقالت شركة الطيران في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه: «خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونج كونج ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك». وأضافت: إن «الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري» في موسكو. وأكدت المواقع المتخصصة أن الطائرة هي من طراز «بوينج 777»