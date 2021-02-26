شكرا لقرائتكم خبر عن «هاشتاج» يثير ضجة عن اختفاء فتاة هندية.. وشرطة دبي تعثر عليها على سطح منزل أسرتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سومية

سعد بعد ساعات من اختفائها، عثرت شرطة دبي، على الفتاة الهندية هارني كاراني، 16 عاماً، مختبئة أعلى سطح منزل الأسرة، بعدما أثارت عائلتها ضجة بين أبناء الجالية الهندية عبر «هاشتاج» عن اختفائها؛ إذ ناشد أهلها أفراد الجالية والأصدقاء المساعدة في العثور عليها. كانت الفتاة قد اختفت بشكل مفاجئ، صباح الخميس؛ إثر حالة من الحزن سيطرت عليها؛ بسبب سحب والديها هاتفها المحمول منها، عقاباً لها؛ بسبب حصولها على درجات دراسية متدنية، فقررت الاختباء أعلى سطح المنزل. وقالت شرطة دبي: إن الأسرة تعجلت بإثارة الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل إتاحة الفرصة أمام الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خصوصاً وأن الفتاة ليست صغيرة في السن، وفي ظل ما تتمتع به شرطة دبي من احترافية وقدرة على حل غموض أي جريمة مهما بلغ تعقيدها؛ لذا فإن بلاغ التغيب يعد أمراً بسيطاً، وأن العثور على الفتاة لم يستغرق غير زمن وجيز، وأعيدت آمنة سالمة إلى أهلها، فيما ذكرت عمة الطفلة أنها أعيدت إلى المنزل في الساعة 11.30 مساء يوم الخميس، وأشادت بجهود شرطة دبي في العثور عليها. وأشارت إلى أن الأسرة شعرت بالقلق على سلامة الفتاة؛ نظراً لأنها أخلت بجدولها اليومي، فخرجت لممارسة رياضة المشي الصباحي في السادسة كما اعتادت يومياً؛ لكنها لم تعد، ما دفع الأسرة إلى مناشدة الجيران والأشخاص المتواجدين في المنطقة التي تمتد من شارع المنارة وحتى شارع الثنية، وتلك التي تمتد من شارع الوصل وحتى الشاطئ، للمساعدة في العثور عليها.