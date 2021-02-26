شكرا لقرائتكم خبر عن سامي بحت مدرباً لزاخو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو الرياضي العراقي، مع المدرب سامي بحت لقيادة فريقها الكروي الأول، خلفاً للمدرب السابق أحمد صلاح، الذي كان قد قدّم استقالته من تدريب الفريق عند نهاية الجولة الـ 19. وذكر مصدر من داخل فريق زاخو، أن الإدارة تعاقدت بشكل رسمي مع المدرب سامي بحت وباشر مهمته في الإشراف على الوحدات التدريبية للفريق. وأضاف، أن الإدارة تبحث عن نجاحات جديدة لفريقها الكروي الذي حقق نتائج جيدة هذا الموسم جعلته يقف بالمركز السادس في ترتيب فرق الدوري العراقي. يذكر أن سامي بحت، هو أحد لاعبي منتخب شباب العراق وفريق الطلبة في القرن الماضي، وبعد اعتزاله اللعب تحول إلى التدريب، إذ سبق له الإشراف على أكثر من فريق عراقي، كما كانت له تجارب احترافية متعددة في قطر وتحديداً مع الفئات العمرية، فضلاً عن ذلك يعد من المحللين الكرويين المميزين في القنوات الفضائية العراقية، ويتوقع له المراقبون النجاح في مهمته الجديدة استناداً إلى تجاربه السابقة في التدريب.