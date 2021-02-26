شكرا لقرائتكم خبر عن كارديف يتهم نانت بتعديل «شيك» لوالدة سالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

وجه نادي كارديف سيتي الإنجليزي المنافس بالدرجة الأولى على هامش استئنافه أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) اتهاماً لنادي نانت الفرنسي بتغيير تاريخ «شيك» لوالدة اللاعب الأرجنتيني ايميليانو سالا من أجل إخفاء حقيقة أنه ما يزال لاعباً في نانت عندما قتل في حادثة المروحية في بحر الشمال. وقال كارديف، الذي وافق على شراء سالا مقابل 15 مليون استرليني وظهر حاملاً قميص فريقه الجديد قبل عودته بمروحية لفرنسا وسط طقس مضطرب، أن نانت قام بتأخير تاريخ الشيك وأن مساهمة وكلاء نانت في تنظيم رحلته بالمروحية يدل على أنه كان ما يزال لاعبهم وعليه لن يدفع الــ15 مليون استرليني قيمة الصفقة. «الشيك» محل الخلاف بتاريخ 21 يناير 2019 في اليوم الذي فقدت به المروحية في البحر وكان لمصلحة مرسيديس تافاريل والدة سالا كجزء من إنهاء عقده. كارديف يقول إن نانت جعل تاريخ الشيك أقدم كي يبين أنه لم يعد مرتبطاً بشكل قانوني باللاعب ويؤكد النادي الإنجليزي أن الشيك تم تعديله ليكون تاريخه في نفس اليوم الذي علم فيه نانت بمقتل اللاعب الذي لم تنتشل جثته من البحر إلا في 7 فبراير 2019. ويدقق (كاس) في الشيك محل الخلاف لكن تقارير فرنسية أشارت لإرسال كارديف نسخة منه إلى مكتب الادعاء العام في نانت فيما امتنع النادي الفرنسي عن التعليق. وكان تحقيقاً في الاتحاد الأوروبي دعم مزاعم نانت بأن كارديف أكمل صفقة سالا وبناء عليه قررت كاس وجوب دفع كارديف لقيمة الصفقة قبل أن يستأنف الحكم.