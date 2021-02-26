شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثمانية جنود ماليين بهجوم في وسط البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باماكو - (أ ف ب)

قُتل أكثر من ثمانية جنود ماليين مساء الخميس في هجوم على مركز للدرك خارج بلدة باندياغارا وسط مالي؛ حيث تنشط جماعات إرهابية، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية لـ«فرانس برس».

وقال مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه «بين التاسعة والعاشرة مساء، وقع هجوم على مفرزة درك باندياغارا من قبل مسلحين مجهولين. الحصيلة المؤقتة هي ثمانية قتلى وتسعة جرحى، من بينهم خمسة في حال خطرة». وقال أداما ديونكو وهو مسؤول مدني في البلاد: إن «تبادل إطلاق النار استمر؛ لأن المهاجمين كانوا بأعداد كبيرة».