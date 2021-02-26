أهلي جدة يبحث عن الوصافة أمام قاهر الاتحاد

الرياض: عيسى الحكمي

يشهد، السبت الكروي، في السعودية إقامة ثلاث مباريات في افتتاحية الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعود أهلي جدة للبحث عن الوصافة عندما يحل ضيفاً على الفيصلي العائد بانتصار كبير على الاتحاد 3-1 في الجولة الماضية، ويستضيف الاتفاق نظيره التعاون في قمة متكافئة، في حين يستقبل الباطن فريق الوحدة من اجل تحسين المركز للأول والعودة للانتصارات من الجانب الثاني. ويدخل أهلي جدة الذي تعرض لخسارة مؤلمة من الشباب صفر-3 باحثاً عن استعادة الفرصة في المنافسة خاصة بعد تعثر الهلال بالخسارة من النصر في الجولة نفسها، وستكون المباراة فرصة لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد تلك الخسارة، وكذلك تلطيف الأجواء المتوترة بين إدارة النادي واللاعبين عقب تصريحات الثنائي عمر السومة ومحمد العويس التي برّأت ساحة اللاعبين والمدرب من تباين نتائج الفريق الجداوي. وسيصطدم الأهلي بخصم بدأت نتائجه تتحسن بدليل الفوز على الاتحاد بعدما كان الأخير فائزاً حتى الدقيقة 72 بهدف من دون مقابل. وتمر كتيبة العنابي التي يدرّبها البرازيلي تشاموسكا بمرحلة انتعاش في النتائج رفعت رصيد الفريق إلى 26 نقطة، وبات مهيأ لمغادرة المركز العاشر إذا ما حقق الانتصار، علماً بأن مواجهة الذهاب انتهت لمصلحة الأهلي 2-1. وشهد أهلي جدة في الأيام الماضية حالة من الغليان دفعت إدارة النادي للتنسيق مع كبار الشرفيين من أجل عقد اجتماع عاجل، وتنبأت بعض المصادر بنية إدارة النادي التي يترأسها عبدالإله مؤمنة الاستقالة نهاية الموسم في ظل عدم قدرتها على توفير متطلبات الفريق، خاصة في مجال التعاقدات الأجنبية. وفي الدمام يسعى الاتفاق الذي يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة للانفراد بالمركز الرابع عندما يستقبل التعاون السابع برصيد 28، والأخير هو الآخر يبحث عن الفوز للمنافسة على المركز الخامس. وكان الفريقان حققا في الجولة الماضية النقاط الثلاث بعد فوز الاتفاق على الفتح 3-2 وعودة التعاون منتصراً من ملعب الوحدة 2-صفر. وبالرغم من ظروفه الصعبة نتيجة إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا يدخل الباطن مباراته أمام ضيفه الوحدة باحثاً عن الفوز لتحسين مركزه في الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، في المقابل يدخل الوحدة لتلميع الصورة بعد توقف انتصاراته على يد التعاون وتراجعه للمركز التاسع برصيد 27 نقطة. لقطة من لقاء الأهلي والفيصلي ذهابا

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