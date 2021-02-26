شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب تقرر مد عمل عدد من المأموريات يومى الجمعة والسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عمل مراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين وكبار مهن حرة يومى الجمعة والسبت الموافقين 26 و27 فبراير الجارى، حتى يمكنها استيعاب ضغط العمل خلال تقديم الأشخاص الطبيعيين إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وذلك فى مواعيد العمل الرسمية تيسيرًا على ممولى هذه المراكز الثلاث.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية، بكافة الممولين من الأشخاص الطبيعيين الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتى 31 مارس، وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.

وأكدت المصلحة، على تقديمها كافة الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميدانى بالمأموريات أو الاتصال بالخط الساخن 16395.