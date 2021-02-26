الاقتصاد

طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع "Go Padel" لافتتاح أحدث ملاعب "بادل" بنادي الرحاب

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القاهرة - سامية سيد - وقعت "مجموعة طلعت مصطفى" ، عقدا مع شركة "Go Padel " لافتتاح أحدث ملاعبها بنادى الرحاب الرياضي لممارسة لعبة "البادل".

 

قام بتوقيع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى ، نائب ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والسيد/ هشام جمال ، العضو المنتدب لشركة Go Padel ، بحضور دكتور / نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى .

 

وعقب مراسم توقيع العقد ، قام عمر هشام طلعت بقص شريط افتتاح ملعب "البادل" ، وذلك بحضور  عاصم خليفة ، رئيس اتحاد البادل ، وشريف العريان،  أمين عام اللجنة الأوليمبية .

 

ويعد ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

 

و"البادل" هي لجميع الأعمار ، تجمع بين لعبتي هى الاسكواش والتنس ، وتضم مباراة البادل أربعة لاعبين ، أثنين لكل فريق ، داخل ملعب أصغر من ملعب التنس به زجاج في الخلف مثل ملعب الاسكواش .

طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (1)

 

طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (2)

 

طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع Go Padel (3)

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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