شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع "Go Padel" لافتتاح أحدث ملاعب "بادل" بنادي الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت "مجموعة طلعت مصطفى" ، عقدا مع شركة "Go Padel " لافتتاح أحدث ملاعبها بنادى الرحاب الرياضي لممارسة لعبة "البادل".

قام بتوقيع العقد كل من عمر هشام طلعت مصطفى ، نائب ‏الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، والسيد/ هشام جمال ، العضو المنتدب لشركة Go Padel ، بحضور دكتور / نادر شعبان ، رئيس قطاع الأندية بمجموعة طلعت مصطفى .

وعقب مراسم توقيع العقد ، قام عمر هشام طلعت بقص شريط افتتاح ملعب "البادل" ، وذلك بحضور عاصم خليفة ، رئيس اتحاد البادل ، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية .

ويعد ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.

و"البادل" هي رياضة لجميع الأعمار ، تجمع بين لعبتي هى الاسكواش والتنس ، وتضم مباراة البادل أربعة لاعبين ، أثنين لكل فريق ، داخل ملعب أصغر من ملعب التنس به زجاج في الخلف مثل ملعب الاسكواش .