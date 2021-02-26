شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الجمعة 26-2-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر مستجدات أسعار الذهب في التعاملات اليوم الجمعة 26 فبراير 2021، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 782 جنيها للجرام، مع استمرار هبوط سعر أونصة الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 يسجل 782 جنيها، عيار 18 يسجل 670 جنيها، عيار 24 يسجل 849 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها، اونصة الذهب 1774 دولار.

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول تثبيت الفائدة، وكذلك رفع عائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى فى عام تقريبا تسبب في هبوط كبير للذهب هذا الأسبوع بقيمة تجاوزت 12 جنيها.

أسعار الذهب تخضع لعوامل العرض والطلب عالميا، كذلك التغيرات التى تشهدها أسعار الفائدة والتضخم والقرارات الاقتصادية وحزم التحفيز والاضطرابات السياسية.