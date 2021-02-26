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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند سعر 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعره فى بنك "مصر" عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
لامس الدولار مستوى مرتفعا جديدا في ستة أشهر مقابل الين وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي والذي سجله أمس الخميس، مدعوما بصعود قوي لعوائد السندات الأمريكية أثناء الليل.
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.17 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.11 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.
4.20 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.08 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.