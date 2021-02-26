القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى في البنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند سعر 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ثبت سعره فى بنك "مصر" عند 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

لامس الدولار مستوى مرتفعا جديدا في ستة أشهر مقابل الين وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي والذي سجله أمس الخميس، مدعوما بصعود قوي لعوائد السندات الأمريكية أثناء الليل.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.17 جنيه للشراء.