شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.09% خلال جلسات الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 11617.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 2384.46 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.49% مغلقًا عند مستوى 3424.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 14261.36 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.77% ليغلق عند مستوى 1398.92 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 12.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 709.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 388.6 مليار جنيه إلى 396.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 122.2 مليار جنيه إلى 123.6 مليار جنيه بنسبة نمو 1.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 510.9 مليار جنيه إلى 520.2 مليار جنيه بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي لـ بورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.6%.

وبالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.661 مليار ورقة منفذة على 256 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.534 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 50.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 59.8 مليون ورقة منفذة على 3658 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 69.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.2 مليار جنيه، بحجم تداول 2.04 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 126 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6.8 مليار جنيه بحجم تداول 3.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 195.8 ألف عملية.