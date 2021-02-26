شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو الأوروبى اليوم الجمعة 26-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 19.00 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.13 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وواصل الدولار الأسترالى تراجعه بعد أن تجاوز 0.80 دولار أمريكى أمس الخميس للمرة الأولى منذ فبراير 2018، لينزل 0.6 % إلى 0.78195.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى19.13 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر19.00 جنيه للشراء. 19.25 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر19.00 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

19.15 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.02 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة19.00 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.

19.05 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.98 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.98 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.91 جنيه للشراء.

19.20 جنيه للبيع.