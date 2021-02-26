شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مستقرة قرب أدنى مستوى في 2021 ويسجل 782 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بعد هبوط أمس بقيمة 9 جنيهات، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 782 جنيها للجرام، سعر الذهب حالياً قرب أدنى مستوى في هذا العام.





أسعار الذهب اليوم...

عيار 21 يسجل 782 جنيها

عيار 18 يسجل 670 جنيها

عيار 24 يسجل 849 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 6256 جنيها

اونصة الذهب 1774 دولار.

وأكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء أن البنك المركزي لن يعدل سياسته حتى يتعافى الاقتصاد بوضوح، وأنه سيتجاهل أي ارتفاع للتضخم في الأمد القريب.

وقاد تيسير الأوضاع المالية، والوعود بتحفيز مالي وتسريع توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 الأموال إلى تداولات تراهن على تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار.

والعملات المرتبطة بالسلع الأولية مهيأة للاستفادة من ارتفاع التجارة العالمية، بينما يبدي المستثمرون ترحيبا أيضا بإحراز بريطانيا تقدما في التعافي من جائحة فيروس كورونا.

تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي وكذلك رفع عائد السندات الأمريكية إلي أعلي مستوي في عام تقريبا تسبب في هبوط كبير للذهب هذا الأسبوع.