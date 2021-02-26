شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يواجه حاجز قوي- تحليل - 26-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج لثبات الحاجز المستقر عند 129.60 لنلاحظ بتقديمه لإغلاق سلبي دونه, تشكيل موجات سلبية والاستقرار قرب 128.70, لكن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وبتشكيل مستوى 128.25 للدعم الإضافي, فإن ذلك يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد لننتظر تحقيقه لاختراق الحاجز الحالي والوصول نحو 130.50 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد