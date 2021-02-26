شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بجني الأرباح-تحليل - 26-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج باختراق مستوى 150.60 ليشكل ذلك عائق قوي أمام التداولات الصاعدة لنلاحظ بدء عملية جني الأرباح بتشكيله لموجات تصحيحية هابطة مهاجما بذلك الدعم الأولي المستقر عند 147.80.

نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية, استئنافه للهجوم التصحيحي الهابط ليحاول الوصول بذلك نحو 146.35, أما تقديمه لإغلاق إيجابي فوق مستوى 147.80 فإن ذلك سيمكنه من تجديد المحاولات الصاعدة لتمتد التداولات بذلك نحو 148.75 و 149.62 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 147.10 و 148.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت