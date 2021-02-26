شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يلتقط الانفاس– تحليل -26-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس العزم الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 4.3730 نظرا لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء ليبدأ بالتقاط أنفاسه وتقديم بعض التصحيح السلبي بملامسته لمستوى 4.2000.

نذكر بأهمية ثبات الدعم المتمركز عند 3.8800 والذي يؤكد بدوره الاستمرارية الإيجابية لتداولات الفترة القادمة, لذلك نتوقع تسلل السعر قريبا نحو 4.1200 ومن ثم ليبدأ بتشكيل موجات صاعدة جديدة ليساهم ذلك بتسجيل الهدف الإيجابي المتمركز عند 4.4200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1200 و 4.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد