شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول صينى: الاقتصاد قد ينمو 8-9% خلال2021 فى ظل ظروف اعتيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ليو شي جين ،مستشار السياسات لدى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالى للبلاد قد ينمو 8-9 % فى 2021 في ظل "ظروف اعتيادية" وبما يزيد عن 15 % على أساس سنوى فى الربع الأول.

وقال ليو، إن هذا سيكون نتيجة مستوى أساس منخفض في 2020، ولن يعني أن الصين عادت إلى فترة "نمو مرتفع"، ونما اقتصاد الصين 2.3 % في العام الماضى فى ظل اضطرابات كبيرة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا

وأضاف ليو في مؤتمر عبر الإنترنت، أنه إذا بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 و2021 نحو خمسة بالمئة، فإن هذه لن تكون نتيجة "سيئة".