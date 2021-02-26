الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تختتم مشاركتها في معرض “أيدكس” 2021 بشراكات إستراتيجية رئيسة

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اختتمت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها الناجحة في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (أيدكس) للعام 2021، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت مظلة الجناح السعودي، وشهد جناح الشركة في المعرض توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة رئيسية، وتشريف نخبةٍ من كبار الشخصيات، واستعراض أحدث التقنيات العسكرية والدفاعية، وكذلك مشاركة الشركات التابعة لـ SAMI.

وخلال المعرض الذي استمرت فعالياته خمسة أيام، وقعت شركة SAMI عدداً من اتفاقيات التعاون مع شركات عالمية وجهات حكومية، ففي اليوم الأول، وقعت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع “لوكهيد مارتن” الأمريكية أكبر شركة للأنظمة العسكرية في العالم، وذلك لتطوير القدرات في مجالات تقنيات التصنيع، وتقنيات البرمجيات، وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة، وأنظمة الدفاع الصاروخية، والأنظمة البحرية والأرضية العسكرية، وفي اليوم الثاني، دخلت الشركة في اتفاقية تعاون مع شركة “نمر” الإماراتية التابعة لشركة “إيدج” للتعاون المشترك على العربات العسكرية والأمنية المدرعة، في أول اتفاقية صناعات عسكرية بين شركة سعودية وإماراتية، كما وقعت الشركة اتفاقية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتكون شركة SAMI الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة في عام 2022.

وشهد جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI زيارة معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي،

ومعالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية، الفريق ناصر بن علي الصيخان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

أما من الجانب الإماراتي، فقد استقبل الجناح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المهندس وليد بن عبد المجيد أبوخالد، قائلاً: “يسرنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تحقيق نجاحاً بارزاً من خلال مشاركتنا في معرض أيدكس 2021، مما سيقودنا إلى تحقيق منجزاتٍ جديدةٍ ضمن جهودنا الرامية إلى جعل المملكة العربية السعودية واحدة من رواد تصنيع الأنظمة العسكرية على مستوى العالم. كما شكل المعرض منصة مهمة مكنت SAMI والشركات التابعة لها من استعراض ابتكاراتها المحلية المتقدمة واكتساب معطيات ورؤىً الجديدة في عالم الصناعات الدفاعية. أما الشراكات الإستراتيجية التي تم توقيعها خلال الحدث الدولي، فستسهم في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلاً عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية”.

واستعرضت شركة SAMI خلال المعرض، منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة “سامي نافانتيا” للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة “نافانتيا” الإسبانية)، وشركة “سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز” (المشروع المشترك مع شركة “إل ثري هاريس تكنولوجيز”)، وكذلك شركة “سامي سي إم آي” للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة “سي إم آي” CMI).