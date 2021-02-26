شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجهات الحكومية المختصة، أن رجال الجمارك يبذلون جهودا مكثفة، لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وقال السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم الإفراج عن مشمول 7 آلاف و964 شهادة جمركية واردة بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات»، خلال شهر يناير الماضى.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 409 ملايين و462 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و890 مليونًا و646 ألف جنيه.

وأوضح، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و285 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، وإستانلس، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، ومواد غذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و816 مليونًا و83 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و462 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و311 مليونًا و570 ألف جنيه.