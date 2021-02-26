شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن فى المزرعة يتراوح بيت 21-22 جنيها للكيلو فى حين يتراوح السعر للمستهلك بين 25 - 28 جنيها للكيلو.

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 إلى أن سعر الدواجن البلدى يترواح بين 30-31 جنيها للكيلو في المزرعة بينما سعر المستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، استقر سعر البيض بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة.