الاقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد -  

وقال عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواجن فى المزرعة يتراوح بيت 21-22 جنيها للكيلو فى حين يتراوح السعر للمستهلك بين 25 - 28 جنيها للكيلو. 

 

وأشار "السيد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 إلى أن  سعر الدواجن البلدى يترواح بين 30-31 جنيها للكيلو في المزرعة بينما سعر المستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو فيما يتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، استقر  سعر البيض  بين 39-42 جنيها، فيما سجلت كرتونة البيض البلدى بين 44-47 جنيها للكرتونة. 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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