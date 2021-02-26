الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

 

قبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر أمس الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

0c21179dda.jpg

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

 

15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

6a721f31f4.jpg

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

 

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

dd76775273.jpg

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

 

15.73 جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا