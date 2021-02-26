شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 26-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وسجل الدولار فى بنكي الأهلى المصرى مصر ثباتا عند سعر 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع.

قبع الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات العالية المخاطر أمس الخميس، إذ أوقدت إشارات على استمرار تيسير السياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي شرارة تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك عودة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.