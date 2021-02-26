شكرا لقرائتكم خبر عن 2.9 مليار درهم حيازة الصندوق النرويجي في أسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغت استثمارات الصندوق النرويجي في أسهم شركات إماراتية نحو 793.2 مليون دولار بما يعادل 6.8 مليار كرونة نرويجية (2.9 مليار درهم).

وتراجعت استثمارات الصندوق في أسهم الشركات الإماراتية بنهاية 2020 بنسبة 10.6% وذلك مقارنة مع 887.5 مليون دولار في 2019، بسبب بيع حصة الصندوق في «موانئ دبي العالمية» والتي بلغت نحو 114.4 مليون دولار بنهاية 2019، حيث قامت موانئ دبي العالمية خلال العام الماضي بإعادة شراء أسهمها من السوق.

وتستحوذ دولة الإمارات على 24.6% من إجمالي استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم في منطقة الشرق الأوسط والبالغة 3.23 مليار دولار، لتكون الدولة الأولى عربياً في حجم استثمارات الصندوق السيادي النرويجي.

ويستثمر الصندوق في شركات إماراتية في قطاعات النفط والغاز، والبنوك والسلع والنقل والاتصالات والتكنولوجيا. وأضاف الصندوق في 2020 إلى محفظته أسهم العربية للطيران و اتصالات ويلا جروب.

وتصدرت استثمارات الصندوق في بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 133 مليون دولار، ثم «أبوظبي الأول» بـ 128.2 مليون دولار، ثم «إعمار مولز» بـ 86 مليون دولار، ثم «الدار العقارية» 78.2 مليون دولار، و«أدنوك للتوزيع» 71.2 مليون دولار، و«إعمار العقارية» 68.6 مليون دولار، و«أرامكس» 59.7 مليون دولار، ثم «تبريد 35 مليـــــــــــون دولار، و«دبي الإسلامي» 31.4 مليون دولار، ثم «اتصالات» 23.1 مليون دولار، ثم «أغذيــة» 17.3 مليون دولار، ثم «أبوظبي التجاري» 16 مليون دولار.

وبلغت استثمارات الصندوق النرويجي في شركة «ADES International» نحو 13.1 مليون دولار، ثم «العربية للطيران» 10.6 مليون دولار، ثم «رأس الخيمة الوطني» 9.6 مليون دولار، ثم« أبوظبي الإسلامي» 5.2 مليون دولار، ثم «إعمار للتطوير» 3.2 مليون دولار، ثم «يلا جروب» 2.86 مليون دولار، و«ديبا» بنحو مليون دولار تقريباً.