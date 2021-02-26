شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد جورج: بريطانيا تضع مصر ضمن أهم مورد استيراتيجى لمستلزمات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية ، إن الحكومة البريطانية أنهت دراستها أن تكون مصر أهم مورد استراتيجى لمستلزمات الوقاية من كورونا ماعدا الأدوية والتى يطلق عليها منتجات الـ PPE الحماية من كوفيد 19 ومنها الماسكات " الكمامة " ، والمطهرات ، والكحول ، والبيتادين ، ومنتجات المستشفيات مثل الجاون والجوانتى وكل المستلزمات التى يتم استخدامها للحماية من الفيروس .

وأضاف جورج فى تصريح خاص لـ " الخليج 365 " ، إن الحكومة البريطانية ممثلة فى السفير البريطانى ستقوم بإعلان نتائج دراستها حول جودة الصناعة المصرية فى هذا المجال 9 مارس المقبل، قائلا إن انجلترا كان لديها نقص كبير خلال ذروة انتشار كورونا من مستلزمات الوقاية ولجأت بعد نقص الكميات الموردة لها من الصين إلى السوق التركى ، واستةردت بعض الكميات من مصر والتى وجدت جودة عالية فى المنتج المصرى ، بالإضافة إلى قرب المسافة إلى السوق الأوروبى مع مصر مقارنة بالاستيراد من الصين الذى يستغرق وقتا طويلا .

وقال إنه تم التنسيق بين المجلس التصديرى للصناعات الطبية مع الجانب البريطانى والذى سيتم إعلان كافة النتائج والبدء فى دورة استيراد هذة السلع من مصر واعتبارها مورد رئيسى للسوق البريطانى والأوروبى مارس المقبل ، وهو ما يرفع اسم مصر والصناعة الوطنية عاليا فى جودة إنتاجها وتطبيقها لأعلى المواصفات القياسية فى الإنتاج والتى ستبدأ فى غزو السوق الأوروبى ومنافسة مثيلتها من السلع الأخرى عالميا .