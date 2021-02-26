شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في خمسة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ الرابع من أيلول/سبتمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 106.15 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.21، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.85، بينما حقق الأعلى له في خمسة أشهر عند 106.43.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.5% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر والتي يستثنى منها الطعام تقلص الانكماش إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات بانكماش 0.4%.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، مع صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 4.2% مقابل تراجع 1.0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 5.3% مقابل 2.6% في كانون الأول/ديسمبر.

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.7% في كانون الأول/ديسمبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.2% متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.6%، وصولاً لأظهر قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها تقلص التراجع إلى 3.1% مقابل 9.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات بتراجع 1.8%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس ارتفاع الإنفاق الشخصي إلى 2.6% مقابل تراجع 0.2% في كانون الأول/ديسمبر، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 9.4% مقابل 0.6% في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 83.0$ مليار مقابل 82.5$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، وصدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.3% خلال كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 61.0 مقابل 63.8 في كانون الثاني/يناير.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً بما قيمته 76.5 مقارنة بما قيمته 76.2 في القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 79.0 في كانون الثاني/يناير، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر شباط/فبراير لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.