شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف السلبي – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الوصول إلى الهدف السلبي المنتظر عند 0.9025، ووجد دعم جيد هناك ليبدأ بتقديم تداولات إيجابية، ليشير إلى التوجه لتحقيق مكاسب محتملة خلال الجلسات القادمة.

الآن، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، حيث ينحصر السعر بين مستويات محورية تتمثل بالدعم 0.9025 والمقاومة 0.9090، ويحتاج لتخطي أحدها لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 0.8975 ثم 0.8925 كأهداف سلبية تالية، بينما يمثل اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.9190.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9000 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي