شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتكبّد خسائر واضحة – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرّض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لضغط سلبي قوي ليكسر مستوى 0.7915 ويتكبّد خسائر وصلت إلى 0.7820، ونتوقع امتداد الموجة الهابطة لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 0.7755 قبل محاولة العودة للارتفاع من جديد.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق 0.7895 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7755 والمقاومة 0.7895

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط