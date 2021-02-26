شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بميل هابط ليختبر خط الدعم اللحظي الذي يظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 68.75.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المتوقعة، مع الانتباه إلى أن كسر 65.30 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي يستهدف اختبار مستويات 64.60 وقد يمتد إلى 63.65 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.60 والمقاومة 67.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد