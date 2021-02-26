شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يختبر أرضية الدعم – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط لاختبار أرضية الدعم الفرعية 62.95 ولا يزال فوقها حتى الآن، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة، والتي تنتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار التوجه نحو 65.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 62.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد