شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف الأول – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1765.00 ويجد دعم جيد هناك، ونلاحظ أن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة تظهر ملامحها بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1740.00 كهدف تالي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن ختراق 1785.00 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق 1800.00 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1750.00 والمقاومة 1785.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط