شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يتعافى – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس بعد ملامسة مستوى 1.2475، ليحقق مكاسب قوية ويخترق مستوى 1.2590 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع على المدى اللحظي، متجهاً نحو زيارة مناطق 1.2715 ثم 1.2795 كمحطات إيجابية رئيسية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، لكن من الضروري الانتباه إلى أن كسر 1.2590 والثبات دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2400.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2540 والمقاومة 1.2680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد