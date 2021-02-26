شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يلامس الهدف – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 106.44 لكنه ارتد هبوطاً بشكل واضح من هناك، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لزيارة دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والذي يتواجد عند 105.20.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع الانتباه إلى أن اختراق 106.44 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.40 والمقاومة 106.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط