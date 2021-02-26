شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لمستوى 1.4070 وانخفض ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، ليقع تحت ضغط سلبي إضافي متوقع خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.3900، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد خسائر الزوج لتصل إلى 1.3775.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.4100 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3880 والمقاومة 1.4060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط