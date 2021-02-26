شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتعرّض لضغط سلبي قوي – تحليل - 26-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس بسلبية قوية ليكسر مستوى 1.2173 ويستقر دونه، ويبدأ اليوم بميل هابط جديد في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 1.2064 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، وكسر 1.2135 سيسهّل مهمة السعر بتحقيق الهدف السلبي المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2173 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2064 والمقاومة 1.2240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط