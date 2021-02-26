شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال كانون الثاني/يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 2.4% مقابل 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتعد القراءة الحالية متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.6%.