شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يغلق مرتفعا بنحو 4% بعد إعلان الشركة عن أهداف قوية للإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الخميس في أعقاب إعلان شركة التواصل الاجتماعي عن أهداف قوية حيال الإيرادات وعدد المستخدمين بحلول نهاية عام 2023.



وأوضحت "تويتر" أنها تستهدف بلوغ عدد مستخدمين نشطين عند 315 مليون مستخدم على أساس يومي كما أنها تستهدف مضاعفة الإيرادات السنوي بنهاية عام 2023.



وأضافت "تويتر" أن مضاعفة الإيرادات مستهدف عند 7.5 مليار دولار على الأقل بنهاية عام 2023 مقارنة بإيرادات قدرها 3.7 مليار دولار في العام الماضي.



وتواصل "تويتر" حشد زخم المستخدمين رغم المنافسة القوية مع منصات أخرى وسط عالم التواصل الاجتماعي.



وتعد "تويتر" من بين شركات تكنولوجية عالمية استفادت من جائحة "كورونا" حيث أن قيود الإغلاق والعزل دفعت الملايين لتكثيف استخدام خدمات الإنترنت.



وعلى صعيد التداولات، قفز سهم "تويتر" بنسبة 3.7% وأغلق جلسة الخميس عند 74.5 دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 80.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 73.8 دولار.