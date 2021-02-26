شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وبايدن يؤكدان عمق العلاقات التي تربط بلديهما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الأمريكي جو بايدن. وهنأ خادم الحرمين الشريفين، بايدن بمناسبة توليه منصبه.

وأكد خادم الحرمين، والرئيس الأمريكي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم. كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سلوك إيران في المنطقة وأنشطتها المزعزعة للاستقرار ودعمها للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين التزام الولايات المتحدة في الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات، وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأمريكي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن. وأكد خادم الحرمين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

