شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن الإنتهاء من إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر قريباً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنها سوف تنتهي من إنشاء أكبر مركز بيانات دولي في مصر خلال الأشهر المقبلة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 كابينة مقسمة على 4 مباني مجهزة لاستضافة البيانات، مشيرة إلى أنه سيتم ربط المركز بجميع أنظمة الكابلات البحرية العالمية التي لديها نقاط إنزال في مصر، يأتي ذلك في إطار التطوير والتنويع المستمر للبنية التحتية الخاصة بالشركة عبر مستويات متعددة، حيث قامت بالعديد من الخطوات الأخرى لتوسيع نطاق أعمالها في مجال مراكز البيانات.
كما استطاعت زيادة متوسط سرعات للإنترنت الثابت إلى 38.3 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعات الإنترنت في السوق المصرية ليصل إلى 34.9 ميجا بايت لكل ثانية بنهاية عام 2020، وهو ما ساهم في تقدم مصر عالمياً وأفريقيا لتحتل المركز 92 عالمياً بنهاية 2020 متقدمة 74 مركزاً في خلال عامين، ولتصل إلى المركز الرابع بأفريقيا بنهاية عام 2020.