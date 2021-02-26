شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للاحصاء: تراجع ترتيب مصر إلى 56 عالميا في عدد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع ترتيب مصر مقارنة بأكبر الدول تسجيلا لعدد الإصابات خلال الموجة الثانية من كورونا، حيث احتلت مصر المرتبة الـ56 على مستوى العالم حتى تاريخ 21 من نوفمبر بعدد إصابات 112.3 ألف حالة إصابة، في حين احتلت المرتبة الـ64 على مستوى العالم حتى يوم 29 من ديسمبر الماضي، حيث بلغ عدد مصابي الفيروس بها حوالى 135 ألف مصابا، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عبى مستوى العالم خلال هاتين الموجتين.

وبالنسبة لوضع مصر مقارنة بأكبر الدول في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد السكان، فقد احتلت مصر المرتبة 146 على مستوى العالم في نسبة المصابين بالفيروس إلى عدد سكانها حتى 21 نوفمبر الماضي، بنسبة 0.1%، مقابل دولة أندورا التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 7.9%، فين حين احتلت مصر المرتبة 149 على مستوى العالم بنسبة 0.13% مقارنة بدولة أندورا التي تقع في المرتبة الأولى على مستوى العالم بنسبة 10.2%.

وفى نفس السياق، أوضحت الدراسة أن مصر احتلت المرتبة 31 على مستوى العالم في عدد الوفيات بفيروس كورونا حتى 21 من نوفمبر الماضي، حيث بلغ عدد الوفيات بها 6521 وفاة مقابل الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ عدد الوفيات بها حوالي 260 ألف حالة وفاة، كما بلغ عدد الوفيات في مصر بسبب الفيروس حتى يوم 29 ديسمبر 7520 حالة وفاة، وبذلك كانت مصر في المرتبة 34 على مستوى العالم مقارنة بحوالي 347 ألف حالة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تحتل المرتبة الأولى.

وعالميا، ارتفعت أعداد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا إلى حوالي 1.8 مليون حالة وفاة حتى 29 من ديسمبر الماضي، مقابل 17 حالة في بداية انتشار الفيروس في 22 يناير 2020، وقد بلغ عدد الوفيات حول العالم حوالي 1.4 مليون حالة وفاة حتى نهاية الموجة الأولى في مصر، وزادت أعداد الوفيات بين نهاية الموجة الأولى في مصر و29 من ديسمبر الماضي بحوالي 400 ألف حالة وفاة.