شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعمق خسائره ويهبط 560 نقطة نتيجة ضغوط عوائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، وعمقت خسائرها بفعل ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة بشكل حاد.



وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات متجاوزا مستوى 1.6% في ظل القلق بشأن التضخم عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".



كان رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" قد صرح هذا الأسبوع بأن أهداف التضخم والتوظيف لا تزال بعيدة عن المستويات التي حددها البنك المركزي سابقاً.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة انخفض إلى 730 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى تسجيل المستوى 845 ألف طلب.



وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 3.4% في يناير/كانون الثاني، وهو أكبر ارتفاع شهري في نصف عام، كما تجاوز توقعات ارتفاع بنسبة 0.9%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% أو ما يعادل 31 سنتا وأغلقت عند 63.53 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 63.8 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.2% أو ما يعال 16 سنتا وأغلق الخام جلسة لندن عند 66.88 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.7 دولار، وهو الاعلى في 13 شهرا، وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وفي ختام التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.7% (ما يعادل 560 نقطة) إلى 31402 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31984 نقطة وأقل مستوى عند 31293 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.5% (ما يعادل 478 نقطة) إلى 13119 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13602 نقطة وأقل مستوى عند 13066 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل 96 نقطة) إلى 3829 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 3925 نقطة وأقل مستوى عند 3814 نقطة.