شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض وسط مخاوف بشأن زيادة المعروض البرازيلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الخميس رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن السلعة الزراعية وقعت تحت وطأة الضغوط نتيجة القلق من زيادة الإمدادات البرازيلية.



وكشفت توقعات محللين في مسح أجرته وكالة "رويترز" أن محصول الذرة في موسم الحصاد الجاري بالبرازيل ربما يسجل مستوى قياسيا عند 108.2 مليون طن نتيجة التوسع في المساحات المزروعة.



وأضاف المسح أن المساحات المزروعة بالذرة في البرازيل سوف تتزايد بنحو مليون هكتار إلى 19.44 مليون هكتار (أي ما يعادل 48 مليون فدان).



وأشار المحللون إلى أن إجمالي إنتاج البرازيل من الذرة سوف يزيد بنسبة 5.54% مقارنة بمستوى إنتاج الموسم الماضي عند 102.5 مليون طن.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 89.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 1.4% إلى 5.49 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 558 دولار وأقل سعر عند 5.41 دولار.