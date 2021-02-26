شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع انحسار شهية المخاطرة بالأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية وسط عزوف من المستثمرين عن أصول المخاطرة لكن العملة البريطانية لا تزال أعلى مستوى 1.4 دولار.



واستعابت الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي أمام الكونجرس الأمريكي بشأن الاقتصاد والتي أثار خلالها قلق الأسواق بشأن التضخم والتوظيف.



وتستعد الحكومة البريطانية لفتح تدريجي للاقتصاد بعد أشهر طويلة من الإغلاق الشامل الأمر الذي يبشر بعودة التعافي التدريجي للأنشطة الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة.



يأتي ذلك في ظل تسارع وتيرة توزيع اللقاحات على المواطنين في المملكة المتحدة حيث أن وكالات أكدت تفوق بريطانيا على العديد من الدول حول العالم في توزيع اللقاحات.



وكشفت بيانات صادرة عن جامعة "جون هوبكينز" أن عدد الوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم يقترب من حاجز مليونين ونصف مليون حالة وفاة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1.4009، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.4182 وأقل سعر عند 1.4001.