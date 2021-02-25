شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط مع ارتفاع العوائد وعودة هاجس التضخم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة الخميس، حيث طغى ارتفاع عوائد السندات وتقلبات الأسواق الأمريكية على التفاؤل حيال تعاف اقتصاد منطقة اليورو، في حين ألقت نتائج ضعيفة من ستاندرد تشارترد وأنهيزر-بوش بظلالها.

تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد صعود وصل إلى 0.5 بالمئة، حيث تأثرت قطاعات الأسهم الرئيسية سلبا من جراء قفزة في عوائد سندات منطقة اليورو والولايات المتحدة، بفعل توقعات لارتفاع معدلات التضخم.

زادت الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو أكثر من المتوقع في فبراير، مدعومة بحالة من التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وفي أوساط المستهلكين، مما عزز توقعات التضخم التي أخذت تغذي عوائد السندات خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال المحللون في بنك رابو «القلق من تجدد التضخم تعزز، بدليل الصعود الحاد والمطرد لعوائد سندات الخزانة الأمريكية والرواج الناشئ لأدوات التحوط من التضخم مثل السلع الأولية.»

وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم ستاندرد تشارترد 6.2 بالمئة بعد إعلان البنك هبوط أرباحه السنوية، في حين هوى سهم أنهيزر-بوش، أكبر منتج للجعة في العالم، بالنسبة ذاتها رغم الإعلان عن أرباح فصلية أساسية فاقت التوقعات.

وانخفض سهم باير 6.4 بالمئة بعد الإعلان عن تراجع الأرباح الأساسية بالربع الرابع نتيجة للمنافسة في السوق الزراعية بأمريكا الشمالية.

المعنويات الاقتصادية

وكانت ارتفعت الأسهم الأوروبية مبكرا، بقيادة قطاعات تُعتبر مستفيدة من تعاف اقتصادي أوسع نطاقا وتلقت دعماً من بيانات المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو والتي ارتفعت أكثر من المتوقع في فبراير/ شباط بدعم من تنامي التفاؤل في قطاعي الصناعة والخدمات وبين المستهلكين ما عزز توقعات التضخم بين المنتجين والمستهلكين.

وكشف مسح شهري للمعنويات من المفوضية الأوروبية أن التفاؤل الاقتصادي في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع إلى 93.4 نقطة هذا الشهر من 91.5 نقطة في يناير/ كانون الثاني. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المعنويات إلى 92.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الصناعة، إلى -3.3 في فبراير/ شباط من قراءة معدلة بلغت -6.1 في يناير/ كانون الثاني ومقارنة مع توقعات عند -5.0.

وتحسنت المعنويات في قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، إلى -17.1 من -17.7 مقارنة بتوقعات انخفاض إلى -18.1، وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -14.8 من -15.5 في الشهر الماضي. (رويترز)