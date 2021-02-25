«أونكتاد»: الإمارات الـ 42 عالمياً في جاهزية التكنولوجيا

دبي: أحمد البشير

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والـ 42 عالمياً في جاهزية تبني التكنولوجيا العصرية، وذلك وفقاً لمؤشر تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وحققت الإمارات 0.63 نقطة على المؤشر العام، متفوقة بذلك على الهند وتايلاند وكرواتيا وبلغاريـــا وجنوب إفريقيــــا في التصنيف الذي يضم 158 دولة حول العالم.

ويعـــــرّف «الأونكتــــاد» التكنولوجيـــــــا العصرية بأنها التقنيات الرائدة التي تستفيد من عالم الرقمنة والاتصالات، وتشمل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والبلوك تشين وشبكات الجيل الخامس والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والطائرات المؤتمتــــة والتحريــــر الجينـــي وتكنولوجيا النانو والطاقة الكهروضوئية.

وفي التصنيفات الفرعية حلّت الإمارات في المركز الـ 34 عالمياً في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو المعيار الذي يقيس مستوى كفاءة وجودة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلد ومدى انتشار الإنترنت ومتوسط سرعة التنزيل وجودة الاتصال بالشبكة العنكبوتية.

كما جاءت في المركز الـ 38 في معيار أنشطة البحث والتطوير المطلوبة لإنتاج التقنيات الرائدة وإجراء التعديلات عليها لتكون مناسبة للاستخدام المحلي، ويتم قياس أنشطة البحث والتطوير عبر تقييم عدد المنشورات العلمية وبراءات الاختراع التي تقدمت بها الدولة لتسجيلها.

وحلّت الإمارات أيضاً في المركز الـ 38 في تصنيف توافر التمويل للقطاع الخاص، حيث يؤدي ذلك إلى تسريع استخدام واعتماد التقنيات العصرية. ويقيس هذا المؤشر الموارد التي تقدمها الشركات المالية للقطاع الخاص مثل شركات التمويل والتأمين وصناديق التقاعد وشركات الصرف الأجنبي.

وتصــــدرت الولايــــات المتحـــــدة مؤشــر الجاهزية، تلتها سويسرا في المركز الثاني، ثم المملكة المتحدة ثالثة، والسويد في المركز الرابع، وسنغافورة في المركز الخامس.

وقالت «الأونكتاد» إن التقنيات العصرية تمثل سوقاً بقيمة 350 مليار دولار، حيث يمكن أن ينمو بحلول عام 2025 ليصل إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار. وتوجد الاقتصادات الأكثر استعدادًا لهذه التقنيات سريعة التغيّر في أمريكا الشمالية وأوروبا، بينما توجد الاقتصادات الأقل استعدادًا في إفريقيا جنوب الصحراء ومناطق نامية أخرى. وقالت شاميكا سيريمان، مديرة قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الأونكتاد إن التقنيات العصرية تعيد تعريف عالمنا، خاصة مستقبلنا بعد جائحة «كوفيد-19».