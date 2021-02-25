شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تحت ضغوط تيسلا والسندات.. «جيم ستوب» يحلق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية خلال التداولات، الخميس، مع استمرار الضغوط على شركات التكنولوجيا ذات الثقل في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما أظهرت البيانات انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 400 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة. خسر ستاندرد آند بورز 1.4%، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2.1% مع تراجع كل من ألفابيت وأبل ومايكروسوفت بأكثر من 1%. وهبوط سهم تيسلا بنسبة 6.8% بعد إعلان الشركة وقف التصنيع في مصنع كاليفورنيا بسبب نقص في التوريدات.

عائد سندات الخزانة

إلى ذلك، تجاوز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.49% الخميس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ فبراير 2020. ووضعت القفزة السعر القياسي فوق عائد توزيعات أرباح ستاندرد آند بورز، مما قلل من الجاذبية النسبية للأسهم، والتي تعتبر بالفعل أصولًا أكثر خطورة. يمكن أن يؤثر المعدل المرتفع أيضًا على قطاع التكنولوجيا الموجه نحو النمو بشكل خاص.

جيم ستوب من جديد

كذلك، قفزت أسهم «جيم ستوب» GameStop مرة أخرى الخميس حيث يبدو أن الأسهم التي يتم بيعها على المكشوف بشكل كبير والتي يفضلها متداولو «رديت» Reddit تبدو جاهزة للارتفاع.

وقد ارتفع السهم في آخر تداول له بنسبة 66% وتوقف عدة مرات خلال الجلسة بعد يوم على الإطاحة بالمدير المالي للشركة جيم بيل، مما أدى إلى ارتفاع السهم بنسبة 103.9% الأربعاء قبل توقف التداول.

انحسار طلبات البطالة

إلى ذلك، بلغ إجمالي مطالبات البطالة لأول مرة 730 ألفاً للأسبوع المنتهي في 20 فبراير، وفي الوقت نفسه، ارتفعت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 3.4% في يناير، متفوقة على التوقعات.

وتقدم عدد أقل من الأمريكيين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي وسط انخفاض في إصابات كوفيد-19، لكن توقعات سوق العمل للمدى القريب تشوبها الضبابية بعد عواصف شتوية ألحقت أضرارا بالغة بمناطق من جنوب الولايات المتحدة منتصف الشهر الحالي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى تراجع إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 730 ألفا للأسبوع المنتهي في 20 فبراير شباط، مقارنة مع 841 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 838 ألف طلب في أحدث أسبوع.

ورغم تراجع الطلبات عن ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس آذار الماضي عندما بلغت الجائحة الشواطئ الأمريكية، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفا المسجلة إبان الركود الكبير بين 2007 و2009. (وكالات)



