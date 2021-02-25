شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الفقر بأي ثمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنت الصين رسمياً السنة الماضية من القضاء على الفقر المدقع، في «انتصار كبير» للرئيس شي جين بينج. وكان من المفترض أن تحقق الهدف الذي حددته في العام 2015 بأي ثمن قبل العام 2021، السنة التي يحتفل فيها الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه.

يحدد خط الفقر بأنه دخل يقل عن 2,30 دولار (1,9 يورو) يومياً للفرد، أي أعلى بقليل من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك الدولي (1,90 دولار).

لكن هذا التحديد لا يستند فقط إلى الدخل.

في جميع أنحاء البلاد، قام مسؤولون حكوميون بزيارة المنازل لتقييم الوضع الاجتماعي للسكان بحسب معايير مختلفة: الوضع الصحي أو وضع المسكن، والتغطية الصحية وتعليم الأطفال وغيرها.

تم شطب عائلات تملك سيارة أو جراراً من لائحة الأسر الفقيرة.

تؤكد الصين أنها انتشلت 800 مليون شخص من الفقر منذ إطلاق إصلاحاتها الاقتصادية في أواخر السبعينات.

وهكذا تراجع معدل الفقر المطلق من 88,3% من السكان في 1981 إلى 0,3% في 2018.

عملياً كل الأطفال باتوا الآن يكملون تعليمهم الإلزامي (15 عاماً) بدون أن يضطروا للعمل لمساعدة أهلهم.

كما تراجع معدل وفيات الرضع في العشرين عاماً الماضية بحسب يونيسيف، في حين أن معدل اقتناء سيارة ارتفع بشكل كبير ليصل إلى 20% من السكان.

وقال مارتن رايزر مدير البنك الدولي في الصين، «بالنسبة للغالبية العظمى من الصينيين، تحسن مستوى الحياة بشكل كبير في غضون جيل كامل».

غالباً ما تكون الإحصاءات الصينية موضع تساؤل وهي تكشف جانباً واحداً فقط من الواقع.

في هذا الإطار، تم ربط مئات آلاف قضايا الفساد بمكافحة الفقر. ولم يتردد مسؤولون محليون في ضم أسرهم أو أصدقائهم إلى فئة «الفقراء» من أجل اختلاس الأموال.

يعتبر الحد الأدنى الرسمي البالغ 2,30 دولار في اليوم متدنياً مقارنة مع الحد الذي يوصي به البنك الدولي للبلدان المتوسطة الدخل مثل الصين والبالغ 5,50 دولار.

إذا تم اتباع هذا المعيار، فإن ما يقرب من ربع سكان الصين يعيشون في الفقر بحسب رايزر.

تؤكد تيري سيكولار الخبيرة الاقتصادية المتخصصة بشؤون الصين في جامعة ويسترن أونتاريو في كندا، أن الأموال المخصصة لمكافحة الفقر «على الرغم من كونها كبيرة من حيث القيمة المطلقة، لا تشكل سوى جزء صغير من عائدات الدولة».

وتحدثت سيكولار عن نسبة 1% من إجمالي العائدات في عام 2015.

فرانس برس